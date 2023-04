Décapitation présumée d’un soldat ukrainien : ce que l’on sait

Une vidéo, montrant la décapitation présumée d’un soldat ukrainien par un militaire russe, circule depuis mardi sur les réseaux sociaux. L’ONU s’est dite «horrifiée» par les images.

L’Ukraine, L’ONU, l’Union européenne et même la Russie ont jugé ces images terribles. Depuis mardi, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir un homme, qui serait un soldat ukrainien, se faire décapiter par second, qui serait un soldat russe.

Cette vidéo d’une minute et quarante secondes, assez floue, circule sur Twitter depuis mardi. On y voit un homme en tenue camouflage, le visage masqué, trancher le cou d’un autre homme en uniforme. Ce dernier se débat au sol en hurlant «ça fait mal». Au bout de quelques secondes, les cris cessent et un troisième homme, derrière la caméra, incite le premier à «couper la tête» de la victime, en s’exprimant en russe.

Le bourreau finit donc la décapitation de la victime au couteau, puis brandit la tête tranchée face caméra. «Faut la foutre dans le sac et l'envoyer au commandant», dit une voix en russe. A la caméra, on montre également le gilet de la victime barré du trident ukrainien et d'une tête de mort.

L’authenticité de la vidéo n’a cependant pas pu être établie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rapidement exprimé après la diffusion de ces images. «Comme ces monstres tuent facilement. Cette vidéo de l'exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien, le monde doit la voir. C'est une vidéo de la Russie comme elle est», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

«Ce n'est pas un accident (...) Cela s'est passé déjà plus tôt. C'était comme ça à Boutcha. Des milliers de fois», a-t-il ajouté, faisant référence aux massacres de civils dans cette ville de la banlieue de Kiev, devenue le symbole des exactions russes dans le conflit, mais que Moscou continue de nier.

The execution of a Ukrainian captive…



This is a video of Russia as it is. This is a video of trying to make just that the new norm.



Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.



We are not going to forget anything. The defeat of terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023