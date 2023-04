Fuite de documents américains confidentiels : ce que l'on sait du principal suspect âgé de 21 ans

Jack Teixeira, militaire de la Garde nationale aérienne américaine âgé de 21 ans, a été identifié comme le principal suspect dans l'un des plus grands scandales de fuite de documents confidentiels aux Etats-Unis. Que sait-on de lui après son arrestation ?

Une silhouette mince dans un uniforme bleu foncé de l'armée de l'air. Sur les photographies, le jeune homme de 21 ans, employé subalterne de la Garde nationale aérienne du Massachussetts, paraît à peine plus âgé que les adolescents faisant partie du groupe en ligne dans lequel les documents classifiés ont été divulgués.

Figure de proue d'un groupe privé sur Discord

Jack Teixeira a été arrêté à son domicile par le FBI, jeudi 13 avril dans la soirée. Les chaînes de télévision locales américaines, qui ont retransmis l'arrestation en direct, montrent un homme, mains sur la tête, portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des agents armés et en tenue de camouflage, avant d'être interpellé puis escorté vers un véhicule.

Federal investigators on Thursday arrested Jack Teixeira, a 21-year-old air national guardsman, who they believe is linked to leaked classified U.S. intelligence documents, revealing government secrets about the Ukraine war. https://t.co/FQlf4h9lfz pic.twitter.com/TWerxrDyWD — The New York Times (@nytimes) April 13, 2023

Le jeune militaire a ainsi été identifié comme étant la figure de proue d'un groupe privé de discussion sur les jeux en ligne, Thug Shaker Central, sur le réseau social Discord, rapporte The Guardian. Le groupe, composé d'une vingtaine de personnes, s'est constitué au plus fort de la pandémie en 2020. Tous partagent un même intérêt pour les armes à feu, les jeux vidéo et les mèmes racistes, indique le quotidien britannique. Jack Teixeira était par ailleurs connu des membres du groupe sous le nom d'OG.

«Un chrétien anti-guerre»

«C'était une personne intelligente, il savait ce qu'il faisait quand il a posté ces documents, bien sûr. Ce n'étaient pas des fuites accidentelles d'aucune sorte», a déclaré l'un des membres du groupe au Washington Post. «Ce type était un chrétien, anti-guerre, qui voulait juste informer certains de ses amis de ce qui se passait», a déclaré une connaissance. «Nous avons des personnes dans notre groupe qui sont en Ukraine. Nous aimons les jeux de combat, nous aimons les jeux de guerre», cite encore le quotidien américain.

Dans une vidéo vue par le Washington Post, un homme qui, selon l'un des membres du groupe, est OG, donc Teixeira se tient devant un stand de tir, portant des lunettes de sécurité et des couvre-oreilles et tenant un gros fusil. Il lance une série d'insultes raciales et antisémites devant la caméra, puis tire plusieurs balles sur une cible.

Comparution ce vendredi

La mère de Jack Teixeira, Dawn a indiqué au New York Times que son fils était membre de la garde nationale aérienne, qu'il travaillait récemment de nuit dans une base de Cape Cod, et qu'il avait changé de numéro de téléphone ces derniers jours. La page Facebook de l'entreprise Bayberry Farm and Flower Co, une entreprise de fleurs qui appartiendrait à la mère de Jack Teixeira, avait mentionné Jack Teixeira en juin 2021. «Jack est sur le chemin du retour aujourd'hui, école technique terminée, prêt à commencer sa carrière dans l'Air National Guard !», dit un message sous la photographie d'un ballon «Bienvenue chez toi».

Jack Teixeira est soupçonné d'avoir constitué un risque «très grave» pour la sécurité nationale des Etats-Unis, selon le Pentagone, en divulguant sur Internet des documents confidentiels sur la guerre en Ukraine. Ces données suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements pour ses proches alliés, notamment Israël et la Corée du sud. Une affaire des plus embarrassantes pour le gouvernement du président Joe Biden.

Le jeune homme pourrait comparaître ce vendredi devant un tribunal du Massachussetts, selon une source au sein du ministère américain de la Justice.