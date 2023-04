Etats-Unis : il jette 200.000 dollars par la fenêtre de sa voiture en plein milieu de l'autoroute

Victime d'un coup de folie, un Américain d'une trentaine d'années a jeté samedi sur l'autoroute, par la fenêtre de sa voiture, l'équivalent de 200.000 dollars (près de 180.000 euros).

Par quelle mouche a-t-il donc été piqué ? Colin Davis McCarthy, un Américain de 38 ans, a complètement vidé le compte bancaire qu'il partageait avec sa famille, et entrepris de distribuer l'argent, en jetant sur l'autoroute des billets de 100 euros à travers la fenêtre de sa voiture.

Au total, ce sont 200.000 dollars (l'équivalent de 180.000 euros) qui ont été dilapidés à Eugene (Oregon).

Oregon man drains his family's bank account and tosses $200,000 out of his car onto highway to “bless others'” pic.twitter.com/Uwl0fe93rp

— Daily Loud (@DailyLoud) April 14, 2023