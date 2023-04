Finlande : entrée en service d'un réacteur nucléaire EPR après 13 ans de retard

Plus de treize ans après la date initiale, un réacteur nucléaire EPR de conception franco-allemande a été mis en service ce dimanche 16 avril en Finlande, permettant de couvrir près de 15% de la consommation électrique du pays.

Mieux vaut tard que jamais. Initialement prévu pour entrer en service en 2009, le réacteur nucléaire EPR Olkiluoto 3 a été inauguré ce dimanche en Finlande, à Eurajoki (sud-ouest du pays), a annoncé l'exploitant TVO.

Ce réacteur nucléaire doit assurer 15% de la consommation électrique du pays nordique, et contribuera, avec deux autres réacteurs existants, à couvrir «30% de la consommation en électricité finlandaise», a indiqué TVO dans un communiqué.

Olkiluoto 3 is now ready.



Test production has been completed and regular electricity production started today, Sunday, 16 April 2023.



From now on, about 30 % of Finnish electricity is produced in #Olkiluoto.

https://t.co/5AuDVAthUV#OL3 #FinlandsGreatestClimateAct

pic.twitter.com/Gl13PUDN4d

— Teollisuuden Voima (@tvo_fi) April 15, 2023