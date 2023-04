Médecine : la première greffe du poumon sans ouvrir la poitrine du patient a été réalisée

Des chirurgiens espagnols ont réussi la prouesse de réaliser la première greffe pulmonaire presque entièrement robotisée, guidée par une console, sans ouvrir la poitrine du patient.

Une première mondiale. Le service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire de l’hôpital universitaire de Barcelone est parvenu à réaliser la première greffe d’un poumon à l’aide d’un robot et sans ouvrir la poitrine du patient.

Alors que l’opération d’usage prévoit d’ouvrir le thorax du patient et d’écarter sa poitrine afin de réaliser la transplantation, l’utilisation du robot commandé à distance par une console permet de réaliser l’opération via une incision de 8 centimètres sur le sternum. Le poumon malade est extrait par cette ouverture et le nouveau poumon y est inséré par la même voie. Une technique beaucoup moins invasive, qui permet une récupération plus rapide du patient.

400 robots en France

Dans le détail, le robot qui est piloté depuis une console par un chirurgien dispose de quatre bras. L’un des bras porte une caméra endoscopique, deux tiennent les outils et le dernier opère. Cette technologie issue des travaux de la Nasa et de la Darpa (l’agence de R&D de l’armée américaine) a été mise au point avec le robot Da Vinci de l’entreprise américaine Intuitive Surgical.

Il existe 4.500 modèles de ce robot dans le monde, dont plus de 400 en France. Ils sont utilisés dans de nombreuses spécialités chirurgicales.