Météo : voici les 10 villes les plus froides du monde

S’il n’existe pas de classement officiel des villes les plus froides du monde, certaines villes connaissent des hivers très rudes avec des températures qui descendent bien en-deçà des 0°C. Voici une sélection de 10 villes parmi les plus froides du globe.

IaKOUtsk

En Sibérie, la ville de Iakoutsk est souvent considérée comme la ville la plus froide au monde. En janvier 2023, elle a d’ailleurs battu de nouveaux records de fraîcheur. Comme le rapporte CNN, le thermomètre est descendu à -62,7°C, soit la température la plus basse depuis plus de deux décennies, selon les météorologues.

Ses 300.000 habitants affrontent des températures atteignant régulièrement les -40°C en hiver et un record à -64°C a même déjà été enregistré. La ville est par ailleurs bâtie sur du permafrost, un sol qui reste gelé en permanence.

Harbin

Surnommée «le Paris de l’Orient» dans les années 1930 en raison de son architecture, ou encore «la ville de glace» en raison de ses paysages glacés, Harbin est aujourd’hui également une des villes les plus froides de la planète, et la plus froide de Chine.

Dans cette ville située au nord du pays, les températures oscillent entre -20°C et -40°C l’hiver. Chaque année le Festival international de glace et de neige y prend place et fait partie intégrante de sa culture.

Yellowknife

A l'instar des deux premières, Yellowknife a la particularité de remporter la palme de la ville la plus froide de son pays, le Canada. C'est aussi la ville la plus enneigée du pays. Le record de froid y est de -51°C. Le mois le plus chaud a une température moyenne de 16,8°C et le plus froid une température de −27,3°C.

Elle est située à seulement 512 kilomètres du cercle arctique, et près 20.000 personnes y habitent toute l’année.

Oulan-Bator

C'est la capitale considérée comme la plus froide du monde et qui bat des records de fraîcheur. Il s'agit d'Oulan-Bator, en Mongolie. Située dans la vallée de la Toula, la ville borde le parc national de Bogd Khan Uul et se trouve en altitude (1350 m). La température y est en comprise entre -35°C et -40°C pendant les hivers les plus froids.

Dans cette ville, l'hiver est froid et long tandis que l'été est bref et frais. La quasi-totalité des précipitations a lieu en été.

Astana

Astana est la deuxième capitale la plus froide du monde, après Oulan-Bator, en Mongolie : elle connaît couramment des températures de l'ordre de −35°C à −40°C au début de l'hiver. Il gèle régulièrement six mois par an. Globalement, Astana possède un climat froid semi-aride, avec des hivers très froids et des étés chauds. Elle est battue par les vents au milieu de la steppe dénuée d'arbres d’Asie centrale.

La principale ville du Kazakhstan affiche en effet une température moyenne de -14,2°C pendant les mois les plus froids, avec des pics en-dessous de -40°C.

International Falls

Cette petite ville située à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada connaît des températures extrêmes allant jusqu'à -43°C durant l'hiver. International Falls est d'ailleurs surnommé «The Icebox of the Nation», la «glacière de la nation» ou «congélateur de la nation» en français.

Barrow

Comment parler des villes les plus froides du monde sans évoquer l’Alaska, et la ville de Barrow, située juste au-dessus du cercle polaire a une température moyenne de -25°C pendant l’hiver. Au froid s’ajoute la nuit polaire, car le soleil ne se lève plus sur le nord de l’Alaska pendant deux mois en hiver.

Aujourd’hui, la majorité des habitants de ce hameau isolé sont des Inuits qui vivent de la chasse à la baleine.

Doudinka

Parmi les villes les plus froides au monde, on retrouve plusieurs villes de Russie, à l'image de Doudinka. Dans cette ville portuaire située en Sibérie, les températures avoisinent les -30°C, avec des records à -40°C lorsque des tempêtes balaient la ville.

Winnipeg

Le Canada compte aussi plusieurs villes dans lesquelles les températures descendent très bas dès que l’hiver s’installe. Outre Yellowknife, on retrouve aussi Winnipeg, qui réunit plus de 700.000 habitants, et qui voit le mercure afficher -20°C tout au long des mois de janvier et février notamment.

Des températures extrêmes qui n’empêchent pas la capitale du Manitoba d’être une ville dynamique.

Reykjavik

La capitale de l’Islande supporte une température moyenne de -15°C la nuit pendant les semaines les plus froides. Ce climat ne décourage cependant pas les voyageurs, qui sont nombreux à venir en Islande l’hiver afin de profiter des paysages enneigés et d’observer les aurores boréales.