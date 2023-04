Chine : ce que l'on sait de l'incendie meurtrier dans un hôpital de Pékin

Un incendie a fait 29 morts dans un hôpital de Pékin, une des pires catastrophes survenues dans la capitale chinoise depuis plus d'une vingtaine d'années. Le directeur de l'établissement a été arrêté.

Un incendie s'est déclenché mardi peu avant 13H00 (05H00 GMT) à l'hôpital Changfeng de Pékin. Le sinistre a été éteint une demi-heure plus tard, selon les médias locaux.

Le bilan est lourd : 29 morts, dont 26 étaient des patients, deux des employés de l'hôpital et un autre était un proche d'un patient, selon la télévision d'Etat CCTV. Les autorités municipales ont indiqué que 39 blessés de l'incendie étaient toujours hospitalisés mercredi matin.

Le drame a poussé des patients à s'échapper par les fenêtres en se suspendant à des draps et à se réfugier en se perchant sur les climatiseurs sur la façade, selon des images publiées sur les réseaux sociaux et vite censurées sur l'internet chinois.

Twenty-one people have died as of 6 p.m. in Beijing after a fire broke out in a hospital. The open fire at the scene has been extinguished, and on-site rescue work was over. 71 patients were evacuated and transferred.





The cause of the accident is under further investigation. pic.twitter.com/NqMAZ0hDrO

— Ifeng News (@IFENG__official) April 18, 2023