Nouvelle-Zélande : une chasse aux chats pour les enfants annulée après de vives critiques

Une chasse de chats sauvages ouverte aux enfants a été finalement annulée en Nouvelle-Zélande, après des dénonciations massives sur la cruauté de la pratique.

Les groupes de protection des animaux vent debout contre cet événement. Un concours de chasse aux chats sauvages, dont l'inscription avait été permise et ouverte aux enfants, a été annulé dans la région de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Les organisateurs du concours ont suscité la polémique en annonçant cette année une catégorie pour les enfants de moins de 14 ans. Le vainqueur, soit l'enfant ayant tué le plus de chats sauvages, était censé remporter une somme de 250 dollars néozélandais, environ 141 euros.

Mais dès la nouvelle connue, plusieurs associations de défense des animaux ont dénoncé cette pratique qui incitait des enfants à tuer ces félins. L'organisme New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals s'est d'ailleurs dit «à la fois satisfait et soulagé que la catégorie spécifique aux enfants, qui consistait à tirer sur des chats errants, ait été supprimée».

De son côté, un ancien sponsor de la chasse a indiqué au média néozélandais Stuff, la crainte que les chats domestiques «soient pris entre deux feux».

Les chats sauvages, «un fléau»

Pour autant, si les enfants ne pourront finalement pas participer à ce concours annuel, les adultes eux, pourront s'y rendre et en auront la possibilité. Cette pratique répond à un problème de taille en Nouvelle-Zélande : la prolifération des chats sauvages, aussi appelés «haret» ou «féral».

En effet, les mesures visant à réduire le nombre d'animaux nuisibles conduit régulièrement à des heurs dans la classe politique et de vifs débats. La Royal Forest, le plus grand groupe de conservation du pays, a estimé que les chats sauvages pourraient «être responsables de la mort de 1,1 million d'oiseaux chaque années», rappelle la BBC.

Le ministère néozélandais de la Conservation a également mis en lumière la diminution de chauves-souris, d'insectes, de souris et de lézards, directement liés à la présence de chats sauvages, à qui les habitants de la région de Canterbury, reprochent aussi des dégradations de mobilier urbain et d'autres dégâts.