États-Unis : deux pom-pom girls blessées par balles dans un parking après s'être trompées de voiture

Aux États-Unis, deux pom-pom girls de l’Université Baylor (Texas) ont été blessées par balles après que l’une d’entre elles se soit approchée d'un véhicule pensant être le sien sur un parking. L’une des athlètes se trouve actuellement dans un état critique.

Un drame. Ce mardi 18 avril, aux alentours de 7h15 heure française, deux pom-pom girls de l’Université texane de Baylor ont été blessées par balles sur un parking à Elgin, situé à environ 50 kilomètres d’Austin, aux États-Unis.

Selon les premières informations, les jeunes femmes s’étaient approchées d'un véhicule croyant être celui de l'une d'entre elles, avant qu’un certain Tello Rodriguez, 25 ans, n’actionne son arme à feu en leur direction.

«Des informations suggèrent qu'une altercation s'est produite sur le parking et que plusieurs coups de feu ont été tirés sur un véhicule», a fait savoir la police d’Elgin.

Si la première victime, Heather Roth, blessée à la jambe, a été soignée sur place, la deuxième, Payton Washington, 18 ans, a été transportée par hélicoptère à l’hôpital. Elle se trouve actuellement dans un état critique.

«Il a levé les mains, sorti une arme et s'est mis à tirer »

Les médecins ont dû lui retirer la rate. «Payton a accompli tout ce qu'elle a accompli avec un seul poumon [depuis] sa naissance. Elle est aussi résistante que possible», a déclaré le père de la victime, Keylon Washington.

La fusillade s’est produite lorsqu’une des jeunes femmes était sortie de la voiture de son amie pour monter dans un autre véhicule, qu’elle croyait être le sien.

«J'ai vu l'homme sortir à travers la portière du passager. J'ai baissé ma vitre et j'ai essayé de m'excuser auprès de lui... et il a levé les mains, sorti une arme et s'est mis à tirer sur nous tous», a raconté Heather Roth.

D’après le propriétaire de l’équipe universitaire Baylor Athletics, les deux jeunes femmes rentraient chez elles après l’entraînement lorsque la fusillade a éclaté.

Les membres de l’équipe de Baylor Athletics ont organisé une veillée de prière mardi soir.