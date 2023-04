États-Unis : trois hommes arrêtés et inculpés pour meurtre après une tuerie lors d'un anniversaire en Alabama

Trois adolescents ont été arrêtés et inculpés de meurtre après une tuerie perpétrée en Alabama (Sud des États-Unis) le week-end dernier, ont annoncé les autorités ce mercredi 19 avril.

Les faits se sont déroulés samedi 15 avril. Les trois hommes âgés de 16, 17 et 20 ans ont ouvert le feu, sur plusieurs jeunes réunis pour célébrer le 16e anniversaire d'une adolescente, tuant quatre personnes dont le grand frère de 18 ans de la jeune hôte et faisant 32 blessés.

Alabama Police Sergeant Jeremy Burkett announces two teen brothers have been arrested and charged with “four counts of reckless murder each” in connection to a mass shooting at a Sweet 16 this past weekend in Dadeville that left 4 dead and over 30 injured. pic.twitter.com/GIMYJAtiWT

Le porte-parole de la police de l'Alabama, le sergent Jeremy Burkett, a annoncé lors d'une conférence de presse que Tyreese «Ty Reik» McCullough (17 ans), Travis McCullough (16 ans), deux frères, avaient été arrêtés puis inculpés de meurtres. Ils ont été placés en détention mardi soir, a poursuivi le sergent.

Le troisième individu, Wilson LaMar Hill Jr. (20 ans) a quant à lui été arrêté un peu plus tard et inculpé de quatre chefs d'accusation d'homicide. Selon les premiers éléments, la fête d'anniversaire aurait commencé à virer au drame après que la mère de la jeune fille célébrée a demandé à des invités armés de quitter les lieux, ont rapporté différents médias américains tels que NBC.

De leur côté, les autorités n'ont pas donné de détails sur l'éventuel mobile des tireurs. Le procureur de district du cinquième circuit judiciaire, Mike Segrest a dénoncé ce crime et apporté son soutien aux proches des victimes. «Ce sont mes enfants. Ce sont nos enfants», a-t-il dit.

