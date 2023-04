Royaume-Uni : pourquoi une alarme va-t-elle retentir sur tous les portables du pays à 15h ce dimanche ?

Un système d'alarme permettant d'alerter chaque citoyen sur son téléphone, en cas d'intempéries ou de danger de mort. Cette nouveauté en matière de sécurité sera testée ce dimanche au Royaume-Uni. Ainsi, à 15 h pile, les téléphones de millions de Britanniques retentiront.

Attention. A 15h ce dimanche, une alarme va retentir sur les téléphones portables au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique va tester un nouveau système d’alerte qui vise à avertir le public dans des situations d’urgence telles que des incendies, des inondations ou en cas de danger de mort.

Ce système d’alerte s’inspire de dispositifs existant déjà aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et au Japon. Il permettra d’envoyer des messages sur les téléphones portables pour prévenir rapidement le public en cas de danger. A noter que ce dispositif serait utilisé de manière exceptionnelle, a averti le gouvernement.

«Où que vous soyez, ce dimanche à 15h vous recevrez l'alerte d'urgence», a tweeté le Premier ministre Rishi Sunak. «Vous recevrez un message sur l'écran de votre téléphone portable, accompagné d'un son et d'une vibration pendant dix secondes maximum. Vous n'aurez aucune action à entreprendre», a-t-il ajouté.

