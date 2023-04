Etats-Unis : neuf adolescents blessés par balles lors d’une fête de remise des diplômes au Texas

Dans la ville texane de Jasper, aux Etats-Unis, neuf adolescents ont été blessés lors d’une fête de remise des diplômes. Aucun n’est en danger de mort, a fait savoir le shérif du comté.

Les faits se sont déroulés dimanche 23 avril, peu après minuit. Au moins neuf adolescents, âgés entre 15 et 19 ans, ont été blessés par balles lors d’une fête de remise des diplômes, ayant réuni environ 250 personnes, dans la maison de la ville de Jasper, dans l’Etat du Texas, aux Etats-Unis.

Parmi les neuf victimes, «huit ont été transportées à l'hôpital Jasper Memorial à bord de véhicules personnels, et certaines ont été transférées à l'hôpital Christus St. Elizabeth de Beaumont, au Texas, pour des soins complémentaires», a fait savoir le shérif du comté dans une publication sur le réseau social Facebook.

Alors qu’aucun suspect n’a été intercepté pour l’heure, le shérif de Jasper a indiqué qu’une seconde fusillade a eu lieu dans les limites de la ville. Si la police de Jasper poursuit son enquête sur les coups de feu ayant blessé les adolescents, «il est possible qu'il y ait un lien entre les deux fusillades».

«Aucun motif n'a été établi pour l'instant, mais plusieurs témoins et personnes d'intérêt sont interrogés», a indiqué le shérif de Jasper.

Ce nouvel acte de violence par armes à feu intervient alors que l’Etat d’Alabama, situé au sud-est des Etats-Unis, est endeuillé après une fusillade survenue samedi 15 avril dernier.

Ce jour-là, trois hommes âgés de 16, 17 et 20 ans avaient ouvert le feu sur plusieurs jeunes réunis pour célébrer le 16e anniversaire d'une adolescente, tuant quatre personnes dont le grand frère de 18 ans de la jeune fille et faisant 32 blessés. Ils ont été par la suite arrêtés et inculpés de meurtres.