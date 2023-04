L’Inde sera le pays le plus peuplé au monde avant la fin du mois d’avril

Dans quelques jours, l'Inde dépassera les 1.425.775.850 habitants, et deviendra le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine.

La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé du monde. Selon une estimation de l’ONU, rendue publique ce lundi, l'Inde devrait lui rafler la première place du podium avant la fin du mois d’avril. D’ici à quelques jours, l’Inde devrait en effet dépasser les 1.425.775.850 habitants, et devancer la République populaire.

«La population de la Chine a atteint le chiffre record de 1,426 milliard d'habitants en 2022 et a commencé à diminuer. Les projections indiquent que la population chinoise pourrait passer sous la barre du milliard avant la fin du siècle. En revanche, la population indienne devrait continuer à croître pendant plusieurs décennies», indique le communiqué de l’ONU.

Selon ses données, «en Chine, les projections indiquent que le pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans atteindra son maximum dans les années à venir, fermant ainsi la fenêtre d'opportunité créée par l'évolution de la répartition par âge», contrairement à l'Inde, où «le nombre d'adultes en âge de travailler devrait continuer à augmenter, tant en nombre qu'en proportion de la population totale, jusqu'au milieu du siècle, ce qui permettra d'accélérer la croissance économique au cours des prochaines décennies.»

Paradoxalement, le recul de la population chinoise intervient alors même que le gouvernement a assoupli la politique de limitation des naissances ces dernières années. Depuis 2021, les familles chinoises sont autorisées à avoir trois enfants, alors qu’il y a encore une dizaine d’années, la politique de l’enfant unique s’appliquait encore.

En début d’année, la Chine avait annoncé que, pour la première fois depuis 1960, sa population avait diminué. En effet, en 2022, la Chine continentale a enregistré 9,56 millions de naissances pour 10,41 millions de décès en 2022. L'augmentation du coût de la vie ainsi que l’accès aux études supérieures pour les femmes peuvent expliquer ce repli de la population chinoise.

Données incertaines en Inde

De son côté, l’Inde ne dispose d’aucune donnée officielle sur son nombre d’habitants, car n’effectue de recensement de la population que tous les dix ans. Le dernier en date devait avoir lieu en 2021, mais avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Les données les plus récentes remontent donc à 2011.

Le gouvernement nationaliste indien de Narendra Modi est accusé par ses opposants de chercher à retarder l’organisation de ce recensement, pour ne pas publier les données sensibles comme celles du chômage, avant les élections nationales qui auront lieu l’an prochain.

«Les Nations unies recommandent qu'un recensement national soit effectué au moins une fois tous les dix ans. En Chine, le dernier recensement a eu lieu en novembre 2020. En Inde, le recensement prévu pour 2021 a été retardé en raison des difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et est désormais programmé pour 2024. En raison de l'incertitude liée à l'estimation et à la projection des populations, la date précise à laquelle l'Inde devrait dépasser la Chine en termes de taille de population est approximative et sujette à révision», notent les Nations unies.