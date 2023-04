Alimentation : la viande, les œufs et les produits laitiers sont des ressources «essentielles», selon l’ONU

Les produits d’origine animale, comme le lait, les œufs ou la viande, offrent des «nutriments indispensables» pour l’alimentation humaine, qui ne peuvent pas encore être obtenus à partir de végétaux, selon les Nations unies.

Alors que l’élevage et la production d’aliments d’origine animale suscitent de véritable inquiétudes et questionnements sur leurs conséquences environnementales, les Nations unies ont affirmé dans un rapport publié ce mardi 25 avril que, malgré tout, ces produits constituent des «sources cruciales de nutriments indispensables» à l’alimentation humaine.

«La viande, les œufs et le lait fournissent une série de macro-nutriments importants, tels que les protéines, les graisses et les glucides, ainsi que des micro-nutriments qu'il est difficile d'obtenir à partir d'aliments d'origine végétale dans la qualité et la quantité requises», indique le rapport de la FAO, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies. Parmi les nutriments bénéfiques, on retrouve des protéines, des acides gras, du fer, du calcium, ou encore de la vitamine B12.

L’ONU indique que les apports nutritionnels des produits d’origine animale sont particulièrement importants pour les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et pour les personnes âgées. «Dans le monde, plus d'un enfant d'âge préscolaire sur deux (372 millions) et 1,2 milliard de femmes en âge de procréer souffrent d'une carence en au moins un des trois micronutriments suivants : le fer, la vitamine A ou le zinc. Les trois quarts de ces enfants vivent en Asie du Sud et de l'Est, dans le Pacifique et en Afrique subsaharienne», précise l’étude.

Cette consommation de produits d’origine animale reste toutefois très inégale en fonction des régions et des pays. «Un habitant de la République démocratique du Congo ne consomme en moyenne que 160 grammes de lait par an, tandis qu'un habitant du Monténégro en consomme 338 kilogrammes. (…) Une personne au Burundi ne consomme en moyenne que 3 kg de viande par an, contre 136 kg pour une personne vivant à Hong Kong», ont notamment cité les auteurs du rapport.

Par ailleurs, les Nations unies n’ont pas oublié de souligner les risques qui peuvent également être associés à la consommation de viande, en particulier de la viande transformée : «le rapport indique que la consommation de viande rouge transformée, même en faible quantité, peut augmenter le risque de mortalité et de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et le cancer colorectal». Les experts affirment toutefois que la consommation de viande rouge non-transformée «en quantités modérées (de 9 à 71 grammes par jour)» ne présente qu’un risque «minimal» pour la santé.

Si l’ONU a souligné les bénéfices pour la santé de la consommation «dans le cadre d’un régime alimentaire approprié», de viande, d’œuf ou de lait, l’organisation a toutefois relevé les défis que doivent relever le secteur de l’élevage et l’industrie agroalimentaire. «Il s'agit notamment de questions liées à l'environnement (déforestation, changements d'affectation des sols, émissions de gaz à effet de serre, utilisation non durable de l'eau et des sols, pollution, concurrence entre les aliments pour animaux), à la gestion des troupeaux (faible productivité, surpâturage, mauvais bien-être des animaux), à la santé animale (maladies, résistance aux antimicrobiens), aux relations entre l'homme et le bétail (zoonoses et maladies transmises par les aliments) et aux questions sociales (équité)».