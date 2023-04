Guerre en Ukraine : Xi Jinping et Volodymyr Zelensky se sont entretenus pour la première fois au téléphone

Un an après le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu ce mercredi 26 avril par téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping. Durant ce premier contact entre les deux dirigeants, Pékin a assuré à Kiev vouloir «la paix».

Une première. Ce mercredi 26 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu par téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine.

Durant cet entretien, décrit comme «long et significatif» par Kiev, la Chine a assuré vouloir instaurer «la paix» dans la région tout en appelant à «la négociation», seule issue au conflit avec la Russie, selon Pékin. «Sur le sujet de la crise ukrainienne, la Chine a toujours été du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir un dialogue de paix», a indiqué la télévision d’Etat CCTV.

De plus, le ministère des Affaires étrangères a déclaré, lors d'une conférence de presse ce mercredi, que «la partie chinoise enverra un représentant spécial du gouvernement chinois, en charge de l'Eurasie, en Ukraine et dans d'autres pays pour mener des échanges en profondeur avec toutes les parties vers un règlement politique de la crise ukrainienne».

De son côté, Volodymyr Zelensky a espéré «une poussée puissante du développement des relations bilatérales» entre les deux pays.

«Je crois que cet appel, ainsi que la nomination de l'ambassadeur d'Ukraine en Chine, donneront une impulsion puissante au développement de nos relations bilatérales», a écrit le président ukrainien sur Twitter.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

