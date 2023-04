Brésil : Jair Bolsonaro nie toute implication dans les émeutes du 8 janvier lors d’une audition par la Police fédérale

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été auditionné ce mercredi 26 avril par la Police fédérale brésilienne, dans le cadre de l’enquête sur l’invasion des lieux de pouvoir du 8 janvier dernier. Le leader d’extrême droite a nié toute implication dans ces événements.

Jair Bolsonaro, ex-président du Brésil, a été auditionné ce mercredi par la Police fédérale brésilienne, dans le cadre de l’enquête menée sur les événements qui se sont produits le 8 janvier dernier. Ce jour-là, des milliers de partisans de l’ancien président d’extrême droite se sont réunis dans la capitale, Brasilia, et ont envahi les lieux emblématiques des trois pouvoirs démocratiques : la Cour suprême, le Palais présidentiel, et le Congrès. Des invasions qui ont été décriées à travers le monde, et jugées comme une atteinte grave à la démocratie.

Jair Bolsonaro, qui ne se trouvait pas au Brésil au moment des faits, mais aux Etats-Unis, a toute de même été cité dans l’enquête, en raison d’une vidéo qu’il a postée sur un réseau social deux jours après les émeutes, dans laquelle un homme remettait en doute la fiabilité du système électoral brésilien, et donc les résultats du dernier scrutin présidentiel, qui a consacré le leader de la gauche, Lula. Une vidéo qui a été perçue par la justice comme une forme d’incitation à l’insurrection.

Lors de son audition mercredi, qui a duré environ deux heures, Jair Bolsonaro a nié toute implication dans les émeutes du 8 janvier. Son avocat, Paulo Cunha Bueno, a déclaré à la presse hier que l’ancien chef d’Etat avait posté cette vidéo «par erreur». «Ce post a été fait par accident, à tel point que, deux ou trois heures plus tard, il a été averti de cette erreur et a immédiatement supprimé le post», a-t-il expliqué.

Selon cet avocat, Jair Bolsonaro était par ailleurs sous l’influence de médicaments, car il venait d’être hospitalisé pour des problèmes intestinaux, au moment de la publication de cette vidéo.

«Le président, lorsqu'il est parti en vacances (aux Etats-Unis, ndlr), a traité l'élection comme une page tournée. Vous ne trouverez donc à aucun moment une déclaration de sa part affirmant que l'élection a été truquée. A aucun moment il n'a dit cela», a ajouté son avocat, selon le média brésilien G1.

Depuis son retour au Brésil le 5 avril dernier, il s’agit déjà de la deuxième audition du «Trump des tropiques». Il a effectivement été entendu il y a quelques semaines au sujet d’une autre affaire, celle de bijoux saoudiens entrés illégalement sur le territoire. Il est par ailleurs visé par seize autres enquêtes du Tribunal supérieur électoral, et risque jusqu’à huit ans d’inéligibilité.