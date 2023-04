Vladimir Poutine : Le président russe a-t-il échappé à un attentat au drone kamikaze ?

Vladimir Poutine aurait été la cible d'un attentat, visé par un drone kamikaze pendant un déplacement près de Moscou.

Le quotidien allemand Bild a révélé ce jeudi 27 avril, la tentative des services secrets ukrainiens de tuer le chef d'État Vladimir Poutine. Ce dernier devait se rendre dans un parc industriel, à l'est de Moscou, dans le village de Rudnevo. Le journal allemand s'appuie sur le témoignage d'un activiste ukrainien, Yuriy Romanenko, connu pour les relations qu'il entretient avec Kiev.

Le drone UJ 22, qui était équipé d'une charge explosive de 17 kilos, se serait écrasé sans exploser avant de toucher sa cible. Cependant, pas plus Moscou que Kiev n'ont confirmé la véracité de l'information.

Ce mini avion de 3,5 mètres chargé de 17 kilos d'explosif est tout de même parvenu à tromper les défenses ennemies et à voler sur près de 500 km dans l’espace aérien russe, affirme Yuriy Romanenko.

According to Russian sources - “A drone with explosives, possibly a Ukrainian UJ-22 Airborne, fell in the village of Vorovskogo near Moscow. The UAV was stuffed with Canadian M112 explosive charges.» ~480km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/6FHlLvgTqo

— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 24, 2023