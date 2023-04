Couronnement de Charles III : Tom Cruise et Winnie l’ourson parmi les invités du concert

Il ne manque plus qu’une semaine avant le couronnement de Charles III qui a lieu le week-end du 6 mai. À cette occasion, un grand concert est organisé avec de nombreux invités. Parmi eux, figureront l’acteur Tom Cruise et le personnage de dessin animé Winnie l’ourson.

Des invités particuliers. À l’occasion du couronnement de Charles III, Tom Cruise et Winnie l’ourson feront une apparition au cours du concert.

Comme pour le concert du jubilé de platine de la reine d’Angleterre Elizabeth II, des sketchs vidéo ont été filmés en amont pour le concert du couronnement de Charles III.

Et selon le média anglais The Express, Tom Cruise et Winnie l’ourson ont joué le jeu. L’acteur de Mission Impossible est un ami très proche de la famille royale. Il sera d’ailleurs également présent à la cérémonie du couronnement.

De son côté, Winnie l’ourson est aimé de tous au Royaume-Uni, et particulièrement des enfants.

Sa participation pourrait être un clin d’œil au sketch de l’ours Paddington et de la reine Elizabeth II, toujours dans le cadre de son jubilé de platine.

La cérémonie aura lieu le week-end du 6 mai et de nombreuses célébrités et personnalités publiques et politiques du monde entier seront de la partie, dont Brigitte et Emmanuel Macron.