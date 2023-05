Russie : un train de fret déraille à cause d'un «engin explosif» près de l'Ukraine

Un «engin explosif non-identifié» a provoqué ce lundi 1er mai «le déraillement d'un train de marchandises» dans la région de Briansk (Russie), à environ 60 kilomètres de la frontalière ukrainienne, selon le gouverneur de la région Alexandre Bogomaz.

Un acte de sabotage dont l’origine demeure inconnue. Un «engin explosif non-identifié» a provoqué ce lundi 1er mai «le déraillement d'un train de marchandises» dans la région de Briansk (Russie), selon une déclaration réalisée sur Telegram par le gouverneur de la région Alexandre Bogomaz.

La compagnie des chemins de fer russes a précisé ce lundi que l’incident avait eu lieu à 10h17 (07H17 GMT) entre les localités d'Ounetcha et de Rassoukha, à une soixantaine de kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

Selon cette source, la locomotive du train et deux citernes ont pris feu après avoir déraillé, avant que l'incendie ne soit maitrisé par les pompiers en début d'après-midi. La compagnie a assuré que la locomotive et sept wagons ont déraillé, dont quatre contenaient des hydrocarbures et trois autres des matériaux de construction.

[ RUSSIE ]





Un train transportant du bois et des produits pétroliers a déraillé dans la région de Briansk, selon des sources russes, après qu'un engin explosif ait endommagé les voies provocant l'accident à ~60km de la frontière ukrainienne. pic.twitter.com/rRVm8WXTyL — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 1, 2023

En pleine crainte d'opérations de sabotage et d'attentats en Russie, une ligne à haute tension a également été endommagée ce lundi par un engin explosif dans la région de Léningrad, dans le nord-ouest du pays.

Ce samedi, une attaque de drones avait déjà provoqué un énorme incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée. Ce dimanche, une frappe ukrainienne avait même tué quatre personnes dans un village de la région de Briansk.

L’explosion aurait eu lieu à 50 mètres du train

La compagnie bélarusse des chemins de fer a indiqué dans un communiqué relayé en fin d'après-midi qu'il s'agissait d'un de ses trains, parti de la ville bélarusse de Gomel à destination de Briansk. Cette source a ajouté que l'engin explosif a explosé à «50 mètres» du train.

Le Bélarus, allié de Moscou servant de base arrière aux troupes russes, a déjà signalé ces derniers mois des sabotages sur ses voies ferrées et arrêté des personnes accusées de telles pratiques.

Plus de 65 personnes suspectées de sabotage ferroviaire ont été arrêtées en Russie depuis l'automne dans une vingtaine de régions du pays, selon un décompte du média d'opposition russe Mediazona publié mi-avril.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont multiplié des alertes concernant un risque terroriste grandissant. De nombreux événements publics organisés début mai pour de grandes fêtes nationales ont été annulés en raison de menaces jugées trop élevées.