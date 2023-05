Couronnement de Charles III : cette quiche sera le plat signature de l'événement

Après le «coronation chicken», le poulet poché servi pour le couronnement d'Elizabeth II en 1953, Charles et Camilla ont annoncé ce lundi 17 avril la recette de leur choix pour leur jour J, le 6 mai prochain. Il s’agit d’une quiche aux épinards, fèves et estragon.

Le menu est tombé. Pour le couronnement de Charles III, qui se déroulera le 6 mai prochain, le roi d'Angleterre et la reine consort Camilla ont choisi «en personne» une recette de quiche aux épinards, fèves et estragon, qui fera office de plat signature.

Introducing… Coronation Quiche!





Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023