Une jeune femme meurt tragiquement juste après son mariage, percutée par une conductrice ivre

Une Américaine originaire de Caroline du Sud venait juste de se marier vendredi 28 avril, quand cinq heures après avoir échangé ses voeux avec son mari, une conductrice en état d'ivresse l'a tuée.

Ce devait être l'un des jours les plus heureux de la vie de la nouvelle mariée Samantha Miller. Mais cinq heures après avoir dit «oui», la mariée de 34 ans est décédée, percutée par une conductrice présumée en état d'ivresse à Folly Beach, en Caroline du Sud, d'après la chaîne d'information CNN.

Samantha se trouvait dans une voiturette de golf avec son mari Aric Hutchinson et deux autres personnes lorsque la conductrice les a percutés, faisant plusieurs tonneaux, selon un post accompagnant une cagnotte ouverte sur le site GoFundMe écrit par la mère de Samantha.

Trois autres passagers ont été blessés, dont deux grièvement, y compris le mari de Miller qui était accompagné de Benjamin Garrett et Brogan Garrett, selon le chef Andrew Gilreath, directeur de la sécurité publique de Folly Beach, une communauté en bord de mer près de Charleston. Les premiers intervenants ont tenté de réanimer Samantha, mais elle est décédée sur place, a-t-il déclaré.

It should have been one of the happiest days of newlywed Samantha Miller’s life. But five hours after saying “I do,” the 34-year-old bride died when she was hit by an alleged drunken driver in Folly Beach, South Carolina, as she left her wedding reception. https://t.co/bw0qnzFMV3

