Mali : l’Allemagne annonce le retrait de ses troupes pour 2024

Moins d’un an après la France, c’est au tour de l’Allemagne d’annoncer officiellement ce mercredi 3 mai le retrait de ses troupes d’ici mai 2024, en raison des tensions avec la junte au pouvoir, alors qu’elles étaient engagées dans la mission de casques bleus Minusma au Mali.

Elle était le plus grand contributeur occidental. L’Allemagne a annoncé officiellement ce mercredi 3 mai, le retrait de ses troupes d’ici mai 2024 à cause des tensions avec la junte au pouvoir, contraignant leur engagement dans la mission Minusma des casques bleus au Mali.

Le gouvernement d’Olaf Scholz a confirmé dans un communiqué que les soldats allemands de la Bundeswehr quitteraient progressivement le pays dans les douze mois à venir, après une réunion en conseil des ministres.

Néanmoins, cette décision avait déjà été annoncée par Berlin fin 2022. En effet, malgré leur engagement à la Minusma depuis 2013, les troupes allemandes ont été prises dans les spirales de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger depuis 2015, et de coups d’Etat militaires en 2022.

A cela vient également s’ajouter le fait que les militaires au pouvoir se sont désormais rapprochés de la Russie au détriment des Occidentaux, et ne garantissent plus sur place la sécurité pour les troupes allemandes.

Pour rappel, l’Allemagne est le plus important contributeur occidental à la mission de l’ONU d'aide à la stabilisation du Mali, avec un millier de soldats sur place environ.

L’ouverture d’un nouveau chapitre au Sahel

Pourtant, comme l’a souligné la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, citée mercredi dans un communiqué, «que nous le voulions ou non, ce qui se passe dans le Sahel nous affecte».

A cet égard, Berlin entend rester dans la région, et réorienter son engagement dans les domaines de la sécurité au Niger, en Mauritanie et dans les Etats du Golfe de Guinée, a-t-elle indiqué.

Dans l’optique de maintenir une pression sur les groupes jihadistes actifs dans la région, plusieurs pays ont souhaité renforcer la coopération en particulier avec le Niger, considéré comme un partenaire plus fiable que le Mali.

Ainsi, le gouvernement allemand a décidé en avril d'envoyer dans ce pays 60 soldats pour participer à une nouvelle mission menée par l'Union Européenne.

A noter que les violences au Mali ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts, selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés. La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 185 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.