Rwanda : des inondations provoquent la mort d’au moins 127 personnes

Au moins 127 personnes sont décédées au Rwanda selon un dernier bilan ce mercredi 3 mai, à la suite d’inondations et de glissements de terrains provoqués par de fortes pluies saisonnières.

Des maisons et des routes détruites. D’après un dernier bilan des autorités rwandaises ce mercredi, au moins 127 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain induits par de fortes pluies saisonnières.

«A ce jour», 127 personnes sont mortes dans les provinces de l'Ouest, du Nord et du Sud après des pluies diluviennes dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la présidence du Rwanda.

Des opérations sont toujours en cours dans les districts de Rubavu, Ngororero, Nyabihu (Ouest), Gakenke, Burera, Musanze (Nord) et Nyamagabe (Sud), afin d’évacuer et «relocaliser temporairement des résidents des zones touchées et à haut risque pendant que les pluies se poursuivent».

Des images diffusées sur le compte Twitter de l'Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA), montrent d'importants dégâts avec notamment des maisons détruites, des toits de tôle renversés, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue.

L’Ouganda également touché

Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est ont également été mortelles en Ouganda, faisant six morts, dont cinq de la même famille, dans un glissement de terrain dans la région de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière rwandaise, a annoncé la Croix Rouge locale.

Fire outbreak in Kabundaire market along Saaka road, Fort Portal city. Charcoal & wood kiosks destroyed.





Response teams including the Fire brigade, our branch Volunteers & community members have worked hard to stop fire from spreading to other areas.





Our : 0800211088 pic.twitter.com/xxPAeO6R3S — Uganda Red Cross Society (@UgandaRedCross) May 3, 2023

La Croix-Rouge ougandaise a également diffusé des images montrant des habitants creusant dans une coulée de boue à flanc de colline et des maisons englouties jusqu'au toit. L'Afrique de l'Est connaît régulièrement des épisodes d'inondations durant les saisons des pluies.

Pour rappel, en mai 2020, au moins 65 personnes sont mortes au Rwanda, alors que l'Afrique de l'Est était frappée par de fortes pluies saisonnières.