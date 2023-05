Serbie : un élève ouvre le feu dans une école primaire de Belgrade, tuant un gardien et 8 enfants

Un élève de 14 ans a tiré plusieurs coups de feu dans une école primaire de Belgrade (Serbie), ce mercredi 3 mai dans la matinée, tuant un gardien et huit enfants, selon le ministère de l’Intérieur. Finalement arrêté par les forces de l’ordre, le forcené a également blessé six écoliers et une professeure.

«Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l'école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar (dans le centre de Belgrade), huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés», a précisé le ministère dans un communiqué.

D’après RFI, deux des écoliers touchés par les tirs se trouveraient actuellement en réanimation.

L’élève à l’origine des tirs arrêté

Le forcené à l’origine des tirs a été arrêté par les forces de l’ordre, d’après le ministère de l’Intérieur.

«La police a dépêché sur place toutes les patrouilles disponibles et arrêté sur place un mineur (...) soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d'élèves et d'un gardien de l'école avec un pistolet appartenant à son père», a détaillé le communiqué du ministère. Cette même source a précisé que l’attaque au sein de l’école était survenue vers 8h40 (6h40 GMT).

En fin de matinée, le président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic, a rendu hommage au gardien tué lors de l’assaut.

«Il a voulu empêcher cette tragédie et il est mort (...) La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s'était pas mis devant le garçon qui tirait», a ajouté l’élu devant l'école via des images diffusées par la télévision nationale (RTS).