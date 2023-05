Voici les 10 pays où les dépenses militaires ont le plus augmenté en 2022, selon cette étude

Cette dernière année en raison des différentes tensions dans le monde, les dépenses militaires mondiales ont atteint le record de 2.240 milliards de dollars, soit 1.836,8 milliards d'euros.

L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou SIPRI qui fournit des données sur les dépenses militaires et le commerce d'armes, révèle dans son dernier rapport que les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2.240 milliards de dollars en 2022, soit 1.836,8 milliards d'euros. Un chiffre en hausse de 3,7 % par rapport à 2021.

L'augmentation de 19% des dépenses mondiales durant cette décennie a été boostée en partie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En ce qui concerne l'Europe, les dépenses ont augmenté de 13%, une hausse que l'on avait plus vue depuis la fin de la guerre froide. Ce sont dix pays qui se partagent plus de la moitié des dépenses militaires.

En première place on retrouve toujours les États-Unis avec un budget de 877 milliards de dollars, soit 39% des dépenses mondiales. La Chine est en deuxième position et totalise 292 milliards de dollars. Puis on constate que la Russie, l'Inde et l'Arabie Saoudite complètent le top 5 avec des dépenses militaires de 86, 81 et 75 milliards de dollars respectivement.

Le Royaume-Uni suit avec 68 milliards de dollars. La France se situe quant à elle en 8e position avec un budget de défense de 54 milliards de dollars, juste derrière l'Allemagne qui a dépensé 56 milliards de dollars. La Corée du Sud et le Japon ont tous les deux atteint la somme de 46 milliards de dollars et terminent ainsi le top 10.

C'est dans le cadre de la loi de programmation militaire que la France a augmenté ses dépenses de défense de 7 % au cours de la décennie passée, atteignant 2,1 % du PIB en 2020. Elle atteint ainsi l'objectif de l'OTAN qui est de consacrer 2 % du PIB à la défense. Pour répondre aux offensives russes, l'Ukraine a placé 4 % de son PIB dans ses dépenses, alors qu'en 2011, il était de 1,5 %.