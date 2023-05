Beauval : pourquoi le premier panda né en France va-t-il être transféré en Chine en juillet ?

Près de six ans après sa naissance, Yuan Meng, le premier panda né en France, au ZooParc de Beauval, va quitter l’Hexagone pour rejoindre la Chine.

C’est l’heure des adieux pour Yuan Meng, bébé panda né en août 2017 au ZooParc de Beauval, qui va s’envoler le 4 juillet prochain pour la Chine. Âgé de bientôt six ans, le jeune panda va s’installer au Centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu, dans la région du Sichuan, au centre de la Chine.

Yuan Meng doit partir «pour se reproduire avec une femelle sans lien de parenté», a expliqué le directeur du zoo Rodolphe Delord. Les seules femelles présentes dans le parc sont sa mère et ses deux sœurs, et il ne peut donc pas se reproduire avec. «Il ne sera pas relâché dans la nature, mais ses enfants pourront, eux, être réintroduits», a-t-il précisé.

Le 4 août 2017, Huan Huan, femelle panda prêtée par la Chine à la France, a donné naissance à Yuan Meg. Ce dernier est donc le premier panda né sur le territoire français, et la Première Dame Brigitte Macron est devenue sa marraine.

#YuanMeng est en effet appelé à se reproduire dans le futur. Il rejoint donc la base de Chengdu, centre d’élevage et de reproduction des #pandas géants. Restez connectés, on vous en dit plus sur son départ ! https://t.co/WKw1Z1THYv pic.twitter.com/eQ2eXLknqH

— ZooParc de Beauval (@zoobeauval) May 4, 2023