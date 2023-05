Défilé du 14-Juillet : Narendra Modi invité d'honneur d'Emmanuel Macron à Paris

Pour célébrer le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l'Inde, le Premier ministre indien Narendra Modi sera présent lors du défilé du 14-Juillet à Paris, a annoncé l'Elysée.

Narendra Modi sera l'invité d'honneur de la France lors du défilé du 14-Juillet, afin de célébrer les 25 ans du partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Le Premier ministre indien a en effet accepté l'invitation d'Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée, vendredi 5 mai.

Cher Narendra, heureux de t'accueillir à Paris comme invité d'honneur du défilé du 14 juillet !





प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथिके रूप में तुम्हारा पेरिस में स्वागत कर के मुझे बहुतखुशी होगी। pic.twitter.com/XTJi4MiE0E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2023

«Pour marquer cette étape importante, un contingent des forces armées indiennes participera au défilé aux côtés des forces françaises» sur les Champs-Elysées, précise la présidence française.

«La visite du Premier ministre sera en outre l’occasion d’engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre la France et l’Inde, en fixant de nouveaux objectifs ambitieux pour les coopérations stratégique, culturelle, scientifique, universitaire et économique, y compris dans un grand nombre de secteurs industriels».

25e anniversaire d'un partenariat stratégique entre les deux pays

«Cher Narendra, heureux de t'accueillir à Paris comme invité d'honneur du défilé du 14 juillet», a commenté pour sa part Emmanuel Macron, sur Twitter. En mai 2022, Narendra Modi avait été le premier chef d'Etat reçu à l'Elysée depuis la réélection du président français.

«La France et l’Inde partagent une même vision sur la paix et la sécurité, en particulier en Europe et dans la région Indo-Pacifique, et défendent les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies, sur lesquels se fondent aussi leurs coopérations dans la région Indo-Pacifique», ajoute l'Elysée, alors que l'Inde occupe actuellement la présidence du G20.