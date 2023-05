Tuerie dans une école en Serbie : Luka Doncic, star de la NBA, paiera les obsèques des victimes

Au lendemain de la tuerie dans une école de Belgrade (Serbie), le meneur slovène des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a annoncé qu'il prendra en charge via sa fondation, les frais d'obsèques des neuf victimes.

De nationalité slovène et d'origine serbe, Luka Doncic, a été profondément choqué par la tuerie survenue dans une école de Belgrade, mercredi 3 mai. Alors que huit enfants et le gardien de l'établissement ont péri lors du drame, la porte-parole de la fondation d'aide à l'enfance du meneur star des Dallas Maverick, a annoncé la prise en charge des obsèques, auprès d'ESPN.

«J'ai le cœur brisé par la tragique fusillade dans une école en Serbie et la perte de vies, dont celles d'écoliers innocents. Mes pensées vont aux familles et à toute la communauté affectée par cette tragédie», a écrit Luka Doncic sur Twitter, précisant chercher «des moyens immédiats et à long terme pour soutenir les élèves, le corps enseignant et les familles touchés par la fusillade».

Belgrade, I support and stand with you all during this difficult time. Through @LD77Foundation I am exploring both immediate and long-term ways to support the students, faculty, and families affected by the shooting at the Vladislav Ribnikar Elementary School.

— Luka Doncic (@luka7doncic) May 4, 2023