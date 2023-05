Couronnement de Charles III : les réactions des personnalités politiques

Ce samedi 6 mai 2023, le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés en l'abbaye de Westminster à Londres, sept décennies après Elizabeth II. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités politiques ont tenu à adresser leurs félicitations au nouveau souverain.

Charles III est officiellement le nouveau roi d'Angleterre. Ce samedi 6 mai, le fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip a été couronné en l'abbaye de Westminster à Londres, devant un parterre d'invités triés sur le volet. Après la cérémonie, la famille royale s'est présentée au balcon du palais de Buckingham pour saluer la foule et assister au défilé aérien de la Royal Air Force.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités politiques ont adressé leurs félicitations à Charles III et à la reine Camilla, à commencer par Emmanuel Macron, présent à Westminster avec son épouse Brigitte Macron.

« Félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla, les amis de la France. Fier d'être à vos côtés en ce jour historique », a écrit le président français sur sa page Twitter. Outre-Atlantique, le président Joe Biden, qui n'a pas pu se déplacer au Royaume-Uni pour le couronnement, a lui aussi adressé ses félicitations au nouveau monarque, soulignant «l'amitié durable entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni». C'est Jill Biden, la Première dame américaine, qui était présente en l'abbaye de Westminster pour représenter les Etats-Unis.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla, friends of France.





Proud to be by your side on this historic day. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2023

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.





I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion. — President Biden (@POTUS) May 6, 2023

Également dans la liste des 2.000 invités, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a posté une photo dans l'abbaye, en adressant ses «meilleurs voeux au roi Charles III, à la reine Camilla, et à tout le peuple britannique».

L'antico mosaico cosmatesco nell'Abbazia di Westminster, sul quale oggi è stato posto il trono per l'incoronazione di Re Carlo III, è stato magistralmente realizzato da artigiani italiani circa otto secoli fa.





Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica… pic.twitter.com/a8EN7XJPWn — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 6, 2023

My warm congratulations to His Majesty King Charles III upon the historic occasion of his coronation.





I wish him and Queen Camilla a reign of peace and prosperity. pic.twitter.com/7EV8fyMcYX — Christine Lagarde (@Lagarde) May 6, 2023