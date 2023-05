Couronnement de Charles III : pourquoi le prince Harry n'était-il pas au balcon avec le reste de sa famille ?

Les yeux du monde entier étaient rivés sur le Royaume-Uni ce samedi 6 mai, pour le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Après la cérémonie en l'abbaye de Westminster, les membres de la famille royale se sont rendus sur le balcon du Palais de Buckingham. Tous sauf le prince Harry, relégué au second plan de cette journée historique.

Il avait fait le déplacement seul, sans son épouse Meghan Markle. Ce samedi 6 mai, le prince Harry était bel et bien présent au couronnement du roi Charles III, après plusieurs semaines d'hésitations et de pourparlers. Arrivé très souriant dans l'abbaye au côté notamment de sa cousine, la princesse Beatrice, le prince Harry a pris place au troisième rang, à côté de Jack Brooksbank, l'époux de sa cousine Eugenie et derrière sa tante, la princesse Anne. Une place qui en dit long sur l'état de ses relations avec le reste des membres de la famille royale.

Après la cérémonie à Westminster, le roi Charles III et la reine Camilla ont salué la foule sur le balcon du Palais de Buckingham, entourés de leurs Pages d'honneur. Si Kate Middleton et le prince William, les époux de Galles, étaient eux aussi présents pour saluer la foule sur le balcon et assister au défilé aérien de la Royal Air Force, le duc de Sussex quant à lui n'a pas rejoint sa famille. La raison ? Il n'était tout simplement pas convié, n'étant plus considéré comme un membre actif de la famille royale, depuis qu'il a quitté ses fonctions au sein de la Couronne britannique.

Le prince Harry, qui avait également été déchu de ses titres militaires, n'avait pas été autorisé à apparaître sur le balcon avec le reste de sa famille pour le jubilé de la reine Elizabeth II, en juin 2022.

Le prince Harry, paria de la monarchie britannique

Depuis qu'il a quitté la monarchie il y a trois ans, lassé par le traitement réservé à Meghan Markle, le duc de Sussex s'est installé en Californie, avec son épouse et leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Le 7 mars 2021, une interview explosive de Meghan et Harry avait été diffusée à la télévision américaine, provoquant un véritable séisme au Royaume-Uni, notamment à cause des allégations de racisme proférées par la duchesse.

Sortis en janvier 2023, les mémoires d'Harry intitulés «Le Suppléant», dans lequel il pointe du doigt les agissements de sa famille, ont été très mal reçus par la Couronne, avec qui les liens sont plus fragiles que jamais.