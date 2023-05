Couronnement de Charles III : six militants anti-monarchies arrêtés à Londres

Six militants anti-monarchie ont été arrêtés à Londres avant le couronnement de Charles III, prévu ce samedi à 12h.

Alors que des millions de Britanniques ont les yeux tournés vers Westminster, six militants anti-monarchie ont été arrêtés samedi matin à Londres où ils se préparaient à manifester contre le couronnement du roi Charles III, ont indiqué les organisateurs de la manifestation à l'AFP.

La police a arrêté «six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes» frappées du slogan «Not my King» (pas mon roi), a indiqué un porte-parole du groupe Republic dont des centaines de supporters étaient rassemblés à Trafalgar Square, sur le parcours de la procession.

Republican protesters appear to have been arrested ahead of the #Coronation.





Footage on Twitter seemed to show demonstrators in "Not My King" T-shirts being arrested by police, with an officer saying: "They are under arrest, end of."





More here https://t.co/MSKacPLWwM pic.twitter.com/0FOXq7itaI

— The Telegraph (@Telegraph) May 6, 2023