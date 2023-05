Japon : un mort et 23 blessés dans un puissant séisme

Les autorités évaluent les dommages samedi au lendemain du puissant séisme qui a fait un mort et 29 blessés dans le centre du Japon, et a été suivi de plus de cinquante répliques.

Un séisme de magnitude de 6,5 a été enregistré près de la côte ouest de Honshu, au Japon, à 14h42, heure locale, ce vendredi 5 mai. Cet événement a fait un mort et 29 blessés.

Samedi matin, au moins 55 répliques avaient été enregistrées depuis la secousse initiale, selon la même source, qui a en outre mis en garde contre les risques de glissements de terrain dans la région.

Au moins 29 personnes ont été blessées, a indiqué samedi l'agence nationale de gestion des crises. Deux personnes coincées dans un bâtiment détruit ont été secourues et environ cinquante personnes ont été hébergées en urgence dans des écoles et dans l'hôtel de ville.

Vendredi, le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno, avait fait état devant les médias d'un bilan d'un mort, ajoutant que l'effondrement de plusieurs bâtiments avait été signalé. La victime est décédée après être tombée d'une échelle à Suzu, sur la côte de la mer du Japon, selon un responsable de la gestion des crises de cette ville à l'AFP.

Le Japon reste hanté par le souvenir du séisme de magnitude 9,0 du 11 mars 2011, au large des côtes nord-est du Japon. La terrible secousse avait entraîné un tsunami qui a été la principale cause du lourd bilan humain de près de 18.500 morts ou disparus.

L'accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahie par les flots, où les cœurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a obligé des dizaines de milliers de personnes à évacuer et a rendu des localités entières inhabitables pendant plusieurs années.