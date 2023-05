Couronnement : Kate et William s'offrent un bain de foule surprise (vidéo)

A quelques heures du concert qui se déroule, ce dimanche 7 mai, pour célébrer le couronnement de Charles III, le prince William et son épouse Kate sont allés à la rencontre des spectateurs à Windsor.

Un bain de foule improvisé. Le prince William et son épouse Kate ont été à la rencontre des spectateurs sur The Long Walk à Windsor, ce dimanche 7 mai.

A quelques heures du concert qui doit se dérouler pour célébrer le couronnement de Charles III, le prince et la princesse de Galles ont fait une visite surprise aux britanniques et touristes présents aux abords du château de Windsor.

Le couple a pris le temps d'échanger et prendre des photos avec les sympathisants de la Couronne, qui se sont déplacés en nombre pour ce concert événement. Certains sont arrivés des heures à l'avance, drapeau britannique sur les épaules.

Plusieurs artistes internationaux attendus

Les artistes Katy Perry, Lionel Ritchie, Andrea Bocelli ou le boys band Take That, notamment, monteront sur scène devant 20.000 personnes parmi lesquelles se trouveront notamment des bénévoles d'organisations caritatives soutenues par Charles et Camilla.

Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés. Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.