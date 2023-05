États-Unis : Joe Biden appelle à interdire les fusils d'assaut après une tuerie au Texas

Joe Biden a de nouveau exhorté, ce dimanche 7 mai, le Congrès américain à interdire les fusils d'assaut après qu'un tireur a ouvert le feu dans un centre commercial au Texas.

Un nouvel appel du président américain. Joe Biden a de nouveau exhorté dimanche le Congrès à interdire les fusils d'assaut, au lendemain d'une tuerie dans un centre commercial au Texas.

«Je demande de nouveau au Congrès d'adopter une loi interdisant les fusils d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Mettant en place une vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques. Exigeant un rangement sûr (des armes). Mettant fin à l'immunité des fabricants d'armes», a-t-il dit dans un communiqué.

«Je la signerai immédiatement», a-t-il affirmé. «Nous avons besoin de davantage d'actes, et plus vite, pour sauver des vies», a-t-il encore dit. «Trop de familles ont des chaises vides autour de leur table. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d'épaules. Les pensées et prières envoyées par tweet ne sont pas suffisantes», a-t-il dénoncé.

Huit morts et plusieurs blessés

Samedi après-midi, un homme armé a ouvert le feu dans un centre commercial de la région de Dallas, dans l'Etat du Texas, tuant huit personnes et blessant plusieurs autres avant d'être lui-même abattu. Des enfants figurent parmi les victimes, selon le président.

L'appel de Joe Biden a peu de chances d'aboutir à une interdiction de ce type d'armes par le Congrès. Les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, y sont farouchement opposés.