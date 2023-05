Ukraine : l'AIEA alerte sur le risque d’un «grave accident nucléaire» à la centrale de Zaporijjia

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté ce samedi 6 mai sur le risque d'un «grave accident nucléaire» à la centrale de Zaporijjia (Ukraine), occupée par l’armée russe.

Un avertissement qui s’amplifie. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté ce samedi 6 mai sur le risque d'un «grave accident nucléaire» à la centrale de Zaporijjia (Ukraine), occupée par l’armée russe.

«La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse», a averti le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, via un communiqué.

Visée à de multiples reprises par des tirs depuis le début de la guerre en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d’Europe est toujours sous la menace des bombardements.

Le dernier en date dans cette zone a été entendu ce vendredi par les experts de l’Agence. Ces derniers surveillent de près la situation pour «détecter tout impact potentiel sur la sûreté et la sécurité nucléaires», a précisé Rafael Grossi.

«Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s'engagent à atteindre cet objectif vital, et l'AIEA continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaires de la centrale», a conclu ce dernier.

18 localités évacuées autour de Zaporijjia

Le responsable régional installé par Moscou, Evguéni Balitski, a annoncé ce vendredi une évacuation partielle de 18 localités occupées par l’armée russe dans la région de Zaporijjia.

Ces évacuations, jugées «temporaires» par Evguéni Balitski, ont ciblé en priorité les enfants avec leurs parents, les personnes âgées et handicapées, ainsi que les patients des hôpitaux.

D’après Andreï Kozenko, l’un des responsables de l'administration d'occupation dans la région cité par l’agence TASS, les autorités russes ont prévu d’évacuer près de 70.000 personnes dans la région occupée de Zaporijjia.

Néanmoins, une évacuation des employés de la centrale, dont les six réacteurs sont à l'arrêt, n'est pas à l’ordre du jour, selon une annonce faite ce samedi par Iouri Tchernitchouk, le directeur du site nommé par la Russie.

Contrôlée par les Russes depuis mars 2022, la centrale de Zaporijjia fait encore fonctionner une ligne électrique de secours. Cette installation, endommagée le 1er mars et qui n’a toujours pas été réparée, représente «un risque majeur» d’après Rafael Grossi.