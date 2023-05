Charles III : le premier portrait du couple royal portant leur couronne dévoilé

Ce lundi 8 mai, la famille royale a publié sur les réseaux sociaux le premier portrait du couple royal, Charles III et Camilla, portant leur couronne.

Couronné ce samedi 6 mai à l’abbaye de Westminister, à Londres, le roi Charles III a eu droit à un nouveau portrait, publié ce lundi 8 mai sur le compte Twitter officiel de la famille royale.

Sur celui-ci, on peut voir le nouveau monarque portant la couronne de saint Édouard et tenant les l’orbe et le sceptre. À ses côtés, se tient son épouse, la reine Camilla, portant la couronne de la reine Mary, épouse du roi George V, mort en 1936.

«Alors que le week-end du couronnement tire à sa fin, ma femme et moi voulions simplement partager nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à faire de cette occasion très spéciale», a écrit la famille royale sur Twitter accompagnant son le cliché par un texte signé par le nouveau monarque.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.





We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

«Nous rendons un hommage particulier aux innombrables personnes qui ont consacré leur temps et leur dévouement à faire en sorte que les célébrations à Londres, à Windsor et ailleurs soient aussi heureuses, sécuritaires et agréables que possible», a-t-il ajouté.

Deux autres clichés publiés

Hormis ce cliché, deux autres photos ont été publiées par la famille royale dont la première est un portrait du roi et la deuxième est la fameuse photo de famille.

Sur cette dernière, on voit les membres actifs de la «Royal Family», dont le prince de Cambridge et premier dans l’ordre de succession, William, et son épouse Kate Middleton. On peut également distinguer la présence de la sœur de Charles III, la princesse royale Anne, et son frère Edward, duc d’Édinbourg.

An official portrait following the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on 6th May. pic.twitter.com/lcOrkVGsd7 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Le grand absent de cette photo de famille reste Andrew, troisième frère de Charles III et Ann, qui s’est retiré de ses engagements en 2019.

Pour rappel, Charles III est devenu officiellement roi du Royaume-Uni et du Commonwealth, samedi 6 mai, au cours d’une cérémonie religieuse de deux heures à l’abbaye de Westminster.