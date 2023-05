États-Unis : un entraîneur arrêté pour avoir secrètement filmé des lycéennes du Wisconsin

Aux États-Unis, Brian Kitzman, un entraîneur d'athlétisme dans un lycée de Janesville (Wisconsin), a été arrêté fin de semaine dernière par les forces de l’ordre. Il est soupçonné d’avoir filmé secrètement les vestiaires des filles pendant deux ans.

Accusé d’avoir placé une caméra GoPro dans les vestiaires des filles pour les enregistrer discrètement, Brian Kitzman, un entraîneur d'athlétisme dans un lycée de Janesville, dans le Wisconsin, aux États-Unis, a été arrêté par la police en fin de semaine dernière, a fait savoir le média américain WMTV.

Pendant deux ans, au moins 18 élèves du lycée ont été filmées, a indiqué David Moore, chef de la police de Janesville, lors d’une conférence de presse, précisant que des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer le nombre exact des victimes.

«Nous ne perdons pas de vue l'abus de confiance qui s'est produit, mais ce que nous pouvons offrir, c'est une enquête approfondie et rapide, une enquête transparente», a-t-il déclaré.

D’après les premières informations, c’est l’une des élèves qui a repéré la GoPro, installée par l’entraîneur, dans son casier vendredi dernier en cherchant sa serviette. La caméra a été par la suite remise au responsable de l’établissement. Contactée, la police a finalement pu identifier le suspect grâce aux enregistrements.

