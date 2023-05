Etats-Unis : l’incroyable sauvetage par un SDF d’un bébé proche d’être percuté sur une route (vidéo)

Sans domicile fixe (SDF) depuis des années, Ron Nessman a sauvé la vie d’un nourrisson le 1er mai dernier en Californie (Etats-Unis). Il est parvenu à empêcher que la poussette du bébé, échappant à la vigilance de sa tutrice, ne soit violemment percutée sur une route très fréquentée.

Un acte héroïque. Sans domicile fixe (SDF) depuis des années, Ron Nessman a sauvé la vie d’un nourrisson le lundi 1er mai à la sortie d’un entretien d’embauche dans un restaurant en Californie (Etats-Unis). Il est parvenu à empêcher que la poussette du bébé, échappant à la vigilance de sa tutrice, ne soit violemment percutée sur une route très fréquentée.

A l’origine de cette histoire, la femme, de passage dans une station de lavage de voitures, avait chargé son petit-neveu dans une poussette. Quittant l’objet des yeux pendant quelques secondes, elle avait assisté impuissante à sa fuite, poussée par des vents violents. Elle avait alors tenté de rattraper le nourrisson, avant de chuter après quelques pas.

Another HERO surveillance video captures a homeless man saving a baby in a stroller rolling toward heavy traffic. The baby’s aunt was unloading items on the backseat of her SUV parked outside of the A1 Hand Car Wash, when the stroller started to roll away towards the street.… pic.twitter.com/wihD0EmNFQ

