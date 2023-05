Malaisie : deux enfants de 3 et 6 ans prennent la voiture de leurs parents pour aller acheter un jouet et ont un accident (vidéo)

Deux enfants malaisiens âgés d'à peine 3 et 6 ans ont récemment eu la mauvaise idée «d'emprunter» l'automobile de leurs parents pour aller s'acheter une voiture miniature. Ils ont eu un accident, heureusement sans gravité.

L'affaire fait grand bruit dans ce pays asiatique. Deux enfants malaisiens âgés de seulement 3 et 6 ans ont récemment eu la «drôle» d'idée «d'emprunter» le véhicule de leurs parents pour aller s'acheter une voiture miniature. Ils ont eu un accident, mais aucun d'eux n'a été sérieusement blessé.

Les deux frères ont parcouru environ 2,5 kilomètres avant de perdre le contrôle, a rapporté CNN. La conduite de la voiture, une Toyota Vios argentée, a attiré l'attention d'autres automobilistes qui ont poursuivi le véhicule car ils ont supposé que le conducteur était «ivre». Les frères ont été récupérés par la police.

Le chef de l'unité de Langkawi, l'île où les faits se sont produits, Shariman Ashari, a déclaré que les garçons avaient échappé à la vigilance de leur mère qui était dans la salle de bain et aussi à celle de leur père qui dormait.

«L'accident s'est produit lorsque la voiture, venant d'Ulu Melaka en direction de Kampung Nyior Chabang, a perdu le contrôle et s'est écrasée contre un lampadaire près de Kampung Titi Chanwang», a déclaré M. Shariman. Le chef de la police a également ajouté que le capot de la voiture avait été endommagé dans l'accident.

La vidéo de l'incident montre les garçons assis sur le siège du conducteur, portant des chemises décontractées et des pantalons rouges. On les entend dire aux passants qu'ils veulent aller dans un magasin de jouets pour acheter une voiture. «Maman est à la maison et nous allons au magasin», dit le plus âgé. «Nous voulons acheter une voiture noire», ajoute le plus jeune.

Les autorités n'ont pas révélé les noms des enfants, mais ont indiqué que le plus âgé avait une coupure au menton tandis que le plus jeune n'était pas blessé. La police a déclaré que l'affaire était en cours d'enquête pour conduite imprudente en vertu de l'article 43 de la loi de 1987 sur les transports routiers.