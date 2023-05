États-Unis : les jeunes de moins de 21 ans peuvent de nouveau se procurer une arme à feu

Une loi qui interdisait depuis plus d’un demi-siècle aux armuriers agréés de vendre des pistolets aux jeunes Américains a été invalidée mercredi 10 mai par un juge fédéral.

Alors que les fusillades ne cessent de se multiplier aux États-Unis, les armuriers agréés vont à nouveau pouvoir vendre des armes à feu aux jeunes de 18 à 21 ans.

Un coup dur pour les défenseurs d’un meilleur encadrement des armes à feu qui essayent de convaincre le Congrès américain d’interdire aux plus jeunes l’acquisition de fusils d’assaut.

La décision a été prise mercredi par le juge fédéral Robert Payne, qui siège en Virginie. Elle invalide une loi votée en 1968 par les parlementaires qui estimaient que les jeunes de 18 à 21 ans commettaient plus de crimes que les adultes.

Malgré cette loi, les jeunes Américains pouvaient toujours se procurer des armes via des ventes privées, des salons ou encore par le biais de leurs parents.

Cette loi avait donc été attaquée en justice à plusieurs reprises mais avait tenu jusqu’à aujourd’hui. La décision de l’invalider devrait faire l’objet d’un appel.

Pour le juge Robert Payne, «la loi et ses décrets d'application ne sont pas cohérents avec l'Histoire et les traditions de notre Nation, et ne peuvent donc pas tenir» a-t-il écrit dans sa décision de 71 pages.

Cette invalidation a été vivement critiquée par l’association Everytown for Gun Safety qui milite pour plus de restrictions sur les armes à feu : «Les jeunes de 18 à 20 ans commettent des homicides avec des armes à feu à un taux trois fois plus élevés que les adultes de plus de 21 ans», a indiqué Janet Carter, une des responsables de l’association.

Pour elle, ce jugement «va sans aucun doute mettre des vies en danger».

En 2021, selon le site Gun Violence Archive, 47.000 personnes sont mortes à cause d’armes à feu aux États-Unis, dont 26.000 suicides.