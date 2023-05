Eurovision : un hommage rendu à l'Ukraine par d'anciens candidats ukrainiens

L'Eurovision a rendu un hommage appuyé à l'Ukraine au début de la cérémonie, diffusée ce samedi. Gagnant de la dernière édition, le pays aurait dû accueillir la compétition cette année, mais la guerre a rendu cela impossible.

L'ouverture de la finale de l'Eurovision était jaune et bleu ce samedi, aux couleurs de l'Ukraine. Le pays avait remporté la dernière édition et aurait dû, comme le veut la tradition, accueillir la compétition cette année. Mais la guerre en Ukraine a rendu l'organisation de l'événement impossible.

C'est donc l'Angleterre, et plus précisément Liverpool, qui est l'hôte de cette année. Pour rendre hommage à l'Ukraine, la cérémonie a été ouverte par Kalush Orchestra, gagnant de la dernière édition.

