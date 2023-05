Cyclone Mocha : des centaines de milliers de personnes évacuées au Bangladesh et en Birmanie

Un puissant cyclone, baptisé Mocha, s’est abattu ce dimanche 14 mai sur le Bangladesh et la Birmanie, avec des vents avoisinant les 200 km/h.

Des pluies torrentielles et des vents particulièrement violents : le cyclone Mocha s’est abattu ce dimanche sur le Bangladesh et la Birmanie, engendrant ainsi l’évacuation de centaines de milliers de personnes.

Cette tempête de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, s’est accompagnée de vents soufflant à près de 200 km/h. Il s’agit du cyclone le plus violent depuis plus de 10 ans dans le golfe du Bengale.

A Sittwe, sur la côte ouest de la Birmanie, l’électricité et les connexions internet ont été interrompues dans une grande partie de la région. Plus de 4.000 habitants de cette ville ont été évacués vers d’autres villes, selon les autorités, et 20.000 ont été conduits dans des bâtiments plus solides et en altitude. Le cyclone Mocha devrait provoquer une onde de marée d'environ 3,5 mètres.

Storm surges whipped up by a powerful cyclone moving inland from the Bay of Bengal inundated the Myanmar port city of Sittwe https://t.co/YG8TOBMG0X pic.twitter.com/li37p4HiRa — Reuters (@Reuters) May 14, 2023

Le bureau d'information militaire de Birmanie a indiqué que des tours de téléphonie mobile, des habitations et des transformateurs électriques ont été touchés dans les villes de Sittwe, Kyaukpyu et Gwa.

Le représentant du Programme des Nations unies pour le développement de la Birmanie, Titon Mitra, a déclaré sur Twitter que «deux millions de personnes sont en danger» et que «les dégâts et les pertes devraient être considérables» avec le passage du cyclone Mocha. La Croix-Rouge birmane a indiqué dans un communiqué qu'elle se «préparait à réagir à une urgence majeure».

Mocha has made landfall. 2m people at risk. Damage and losses are expected to be extensive. We are ready to respond and will need unhindered access to all affected communities. #whatsHappeningInMyanmar ⁦@UNDPasiapac⁩ ⁦@UNDP⁩ pic.twitter.com/GPaC1BQSwQ — titon (@TitonMitra) May 14, 2023

Sur la trajectoire de Mocha, au Bangladesh, se situe un camp abritant près d’un million de réfugiés, à Cox’s Bazar. Les autorités craignent que le camp ne soit dévasté après le passage de la tempête. Au total, 190.000 personnes ont été évacuées de Cox's Bazar et près de 100.000 de la ville proche de Chittagong, selon les autorités. «Elles ont été emmenées dans près de 4.000 abris anticyclone», a précisé samedi soir à l'AFP le commissaire divisionnaire Aminur Rahman.

Des réfugiés rohingyas ont été emmenés des «zones à risque» vers des centres communautaires. Ces derniers ont été interdits par les autorités bangladaises de construire des habitations permanentes en béton, craignant que cela ne les incite à s'installer définitivement plutôt qu'à retourner en Birmanie, qu'ils ont fuie en 2017, ce qui les rend particulièrement vulnérables lors des catastrophes climatiques.

Ce dimanche, la tempête semble finalement davantage se diriger vers l’est et vers la Birmanie. «Le niveau de risque a considérablement diminué au Bangladesh», a déclaré le directeur du département météorologique du Bangladesh, selon Associated Press.