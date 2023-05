Allemagne : déguisé en Batman, il sème la panique et déclenche une opération de police

Un jeune homme déguisé en Batman a semé la panique dans la ville de Kempten (Allemagne), les passants le croyant armé.

Plus de peur que de mal pour les habitants de Kempten, au sud de l'Allemagne. Mardi 9 mai, une impressionnante opération de police a été déclenchée après qu'un passant a vu un homme armé entrer dans un bâtiment, rapporte Bild.

Il s'agissait en fait d'un jeune homme âgé de 21 ans, déguisé en Batman et armé d'un pistolet-jouet «Nerf».

Bien connu des habitants pour se promener en tenue de super-héros dans la ville, le «Batman» de Kempten a raconté sa mésaventure sur Instagram.

«Alors que je quittais le bâtiment, deux voitures de police sont venues à ma rencontre et m'ont arrêté. Plusieurs policiers/policières en sont sortis, tous en tenue complète : gilets pare-balles, casques, pistolets mitrailleurs et tasers (...) J'ai ensuite été interrogé et fouillé par les policiers lorsque treize autres voitures de patrouille sont arrivées. Tous les policiers en sont descendus, également en tenue complète et armés de pistolets mitrailleurs», détaille-t-il.

Il ajoute qu'il se rendait dans l'immeuble devant lequel il a été arrêté pour enregistrer une dernière interview à une radio locale avant de déménager à Berlin.

Le jeune homme s'est excusé avant de repartir libre. La police a de son côté qualifié l'intervention de «tout sauf drôle», soulignant le coût d'un tel déploiement de forces de l'ordre.