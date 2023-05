Procès pour viol de Tariq Ramadan en Suisse : 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, requis

Une peine de trois ans de prison, dont 18 mois ferme, a été requise mardi 16 mai contre Tariq Ramadan, dans le cadre d’une accusation de viol, dont l’ancien professeur suisse d’islamologie fait l’objet depuis 2008.

Des accusations que Tariq Ramadan conteste depuis maintenant quinze ans. Le procureur genevois Adrian Holloway a requis contre lui «une peine privative de liberté de 3 ans, 18 mois ferme, 18 avec sursis», a-t-il déclaré face aux trois juges du tribunal correctionnel de la capitale suisse.

Depuis 2008, Tariq Ramadan fait l’objet d’une accusation de viol en Suisse, à laquelle s’est ajoutée d'autres accusations pour des faits similaires en France au fil des années : «Il a agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme qu'il a utilisé comme objet. Il n'a pas hésité à faire durer ce cauchemar pendant plusieurs heures», a poursuivi le procureur.

Des rapports avec violence évoqués par la plaignante

Les faits, qui se seraient produits il y a quinze ans, ont été dénoncés par une femme surnommée «Brigitte», qui a caché son identité après avoir évoqué plusieurs menaces à son encontre. Nouvellement convertie à l’islam à l’époque, elle avait rencontré Tariq Ramadan lors d’une séance de dédicaces.

Elle avait alors entamé une correspondance avec lui via MSN et Facebook. Les messages étaient devenus de plus en plus intimes et les deux se seraient donné rendez-vous dans un hôtel de Genève où se trouvait l’accusé, le 28 octobre 2008.

La plaignante affirme que Tariq Ramadan l’a obligée à avoir des rapports sexuels avec violence. L’accusation a fait état de trois viols et de contrainte sexuelle, allant jusqu’à l’étouffement.

De son côté, l’ancien professeur d’islamologie a admis l’avoir rencontré, mais a toujours nié les abus sexuels.