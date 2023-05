Titanic : des images inédites révèlent de nouvelles facettes de l’épave (vidéo)

Des images haute résolution et en taille réelle de l’épave du Titanic ont été rendues publiques ce mercredi 17 mai. Impressionnantes de par leur netteté, celles-ci devront aider les scientifiques à déterminer les conditions dans lesquelles le célèbre paquebot a coulé en avril 1912.

C’est inédit. Ce mercredi 17 mai, des images incroyables de l’épave du Titanic, qui a coulé en avril 1912, ont été révélées par la chaîne britannique BBC. En haute résolution et d’une netteté impressionnante, celles-ci ont été réalisées par le biais d’un scan numérique grandeur nature à l’été 2022 par Magellan Ltd, une société de cartographie des fonds marins, et Atlantic Productions, qui réalise un documentaire sur ce projet.

Ainsi, ces images offrent une vue 3D unique de l'ensemble du Titanic, comme si le paquebot avait été sorti des profondeurs troubles de l’océan. Autre élément frappant, ces réalisations fournissent beaucoup de détails, notamment le numéro de série sur une hélice, la chaudière, la salle radio, le pont ou encore les grands escaliers.

A new view of the Titanic! New scans reveal the world's most famous wreck as never seen before. They show the wreck in its entirety - it's as if the water has been drained away… Check it out here #Titanic



