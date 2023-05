Australie : la police tire au taser sur une femme de 95 ans atteinte de démence et lui fracture le crâne

La police de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a fait usage d’un taser sur une femme de 95 ans souffrant de démence ce mercredi 17 mai. Cette dernière a heurté le sol, subissant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.

Cet incident a remis en cause l’utilisation répétée de l'arme dans cette région. La police de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a fait usage d’un taser sur une femme de 95 ans souffrant de démence ce mercredi 17 mai dans l’établissement de soins pour personnes âgées Yallambee Lodge à Cooma.

La victime, retrouvée errante avec un couteau à la main, a été neutralisée par les forces de l’ordre puis sa tête a heurté le sol, lui occasionnant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.

A 95-year-old woman is fighting for life in hospital after allegedly being tasered by @nswpolice at a nursing home in southern NSW.





Clare Nowland was allegedly found holding a knife while using her walker at Yallambee Lodge Aged Care in Cooma at roughly 4am on Wednesday morning… pic.twitter.com/L1CAQXbvws

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) May 18, 2023