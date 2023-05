Chine : des comédiens écopent d'une lourde sanction pour une blague sur l’armée

Les autorités chinoises ont sanctionné ce mercredi 17 mai une troupe d’humoristes d’une amende de 14,7 millions de yuans, soit 1,93 million d’euros, après une blague sur l’armée chinoise. Les activités de leur société ont été suspendues à Pékin (Chine) et l’auteur de la plaisanterie a été licencié.

Dans le détail, l’entreprise Shanghai Xiaoguo Culture Media Co, gérante de la troupe de comédiens, a écopé de deux amendes. Une première de 1,32 million de yuans (soit 170.000 euros) pour revenu illégal, et une seconde de 13,35 millions de yuans (soit 1,75 million d’euros), d’après l’agence de presse chinoise Xinhua.

Au-delà de cette lourde sanction financière, les activités de la société ont été suspendues pour une durée indéterminée à Pékin (Chine), et l’auteur de la plaisanterie a été licencié.

L’armée chinoise comparée à des chiens

La blague mise en cause a été réalisée lors d'un spectacle de stand-up à Pékin ce samedi. Si cette dernière a largement fait rire le public dans la salle, elle n’a pas été du goût de l’exécutif chinois.

AUDIO This is the excerpt from Li Haoshi's monologue in #Beijing that led to a RMB14.7 million fine at the company he worked for and his firing.

Cette dernière faisait référence à deux chiens adoptés par l’auteur de la blague, Li Haoshi, connu sous le nom de scène «House».

Comedian Li Haoshi, who goes by the name #House, has been suspended indefinitely from all upcoming shows after making an inappropriate joke about the military during a stand-up routine in #Beijing.

«Les autres chiens que vous voyez vous font penser qu'ils sont adorables. Ces deux chiens m'ont seulement rappelé... “Se battre pour gagner, se forger une conduite exemplaire”», a affirmé l’humoriste, dont les propos ont été rapportés par CNN.

Le comédien a ironisé sur l’armée chinoise en évoquant le slogan choisi par le président Xi Jinping en 2013 comme objectif pour cette dernière. Une référence qui a fortement irrité l'exécutif, après qu’un spectateur présent ce samedi se soit officiellement plaint de la plaisanterie réalisée.

Une blague jugée humiliante par les autorités

A la suite de cette plainte, les autorités chinoises ont ouvert une enquête ce mardi, concluant que l’humoriste Li Haoshi avait «humilié l'armée populaire».

«Nous ne permettrons jamais qu'une entreprise ou un individu utilise la capitale chinoise pour calomnier l'image glorieuse de l'APL (Armée populaire de libération)», a indiqué le bureau du ministère chinois de la culture et du tourisme à Pékin.

Li Haoshi a finalement décidé de s’excuser auprès de ses 136.000 abonnés sur Weibo. «Je me sens profondément honteux et plein de regrets. Je vais prendre mes responsabilités, cesser toute activité, réfléchir profondément et apprendre à nouveau», a regretté ce dernier sur le réseau social chinois, avant que son compte ne soit suspendu.