Italie : Les inondations en Émilie-Romagne font au moins 11 morts et plusieurs milliards d'euros de dégâts

La région d’Émilie-Romagne (Italie) a été touchée par d’importantes inondations depuis ce mercredi 17 mai, occasionnant la mort d’au moins onze personnes selon un bilan provisoire. De nombreuses cultures et infrastructures ont été ravagées, portant le chiffre total des dégâts à plusieurs milliards d’euros.

Des images fortes pour un spectacle désolant. La région d’Émilie-Romagne (Italie) a été touchée par d’importantes inondations ce mercredi 17 mai. Le survol de la zone en hélicoptère par les médias locaux a permis de comprendre l’ampleur des dégâts occasionnés.

Images publiées par les services d'urgence italiens montrant des terres agricoles, des quartiers et des rivières inondés dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées et au moins neuf personnes ont déjà trouvé la mort. pic.twitter.com/jjJbenPxXT — LN24 (@LesNews24) May 18, 2023

Un bilan provisoire a fait état de neuf morts ce jeudi, avant que la municipalité de Ravenne ne confirme le décès d’un couple d’agriculteurs âgés de plus de 70 ans au sein de leur appartement, entièrement recouvert par les eaux. En raison de cet épisode climatique d’une rare intensité, plus de 10.000 habitants de la région ont dû se résoudre à quitter leur domicile.

Les précipitations ont battu des records dans la région considérée comme «le verger de l’Italie» ce mercredi, avec plus de 200mm de pluie constatée en une journée. Les images et les vidéos relayées sur les réseaux sociaux font froid dans le dos, avec des voitures englouties sous les torrents et des maisons submergées.

En Italie, l'Émilie-Romagne a reçu jusqu'à plus de 200 mm de pluie en 24h ! À Cesena, une crue majeure du fleuve Savio a causé de graves inondations. (© Chiara Pironi) pic.twitter.com/ftIVidtaQD — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2023

Au total, une vingtaine de cours d’eau ont quitté leur lit dans les plaines de cette région touristique de 4,5 millions d'habitants. Des cultures, des villes et des infrastructures ont été entièrement ravagées par la montée brusque des eaux. De nombreux ponts se sont effondrés et 400 routes se sont abaissées. A l’image de la vidéo ci-dessous, des glissements de terrain ont bouleversé le paysage local.

Italie - Glissement de terrain capturé à Sarsina, dans la province de Forlì-Cesena.





Ce n'est qu'un des nombreux glissements de terrain qui frappent la région d'Émilie-Romagne avec des dégâts incalculables en ce moment. pic.twitter.com/AhwnC2PFBk — Bops (@BeaupinEric) May 17, 2023

La violente pluie observée dès mercredi matin a cessé en milieu d’après-midi mais il est tombé, localement et en quelques heures, l’équivalent de six mois de précipitations.

Des inondations qui pèsent sur l'économie

D’après les premières estimations, les dégâts constatés en Émilie-Romagne se compteraient en milliards d’euros. A cela s’ajouterait deux milliards d’euros liés aux inondations ayant déjà frappé la région au début du mois de mai.

La confédération agricole Coldiretti a chiffré à 1,2 milliard d’euros les pertes pour la filière fruitière. Cette dernière a recensé «5.000 exploitations agricoles sous l'eau, dont des serres, des pépinières, des étables dont les bêtes sont noyées, des dizaines de milliers d'hectares inondés de vigne, de kiwis, de poires, de pommes, de légumes et de céréales».

26.000 personnes toujours privées d’électricité

Le président de la région, Stefano Bonaccini, a comparé, ce jeudi, les conséquences de la catastrophe au séisme qui a frappé la région le 20 mai 2012, avec un bilan supérieur à 10 milliards d'euros de dégâts matériels à l’époque.

Ce jeudi, 26.000 personnes demeuraient privées d’électricité alors qu’ils étaient près du double dans cette situation la veille. Dans un élan de solidarité, les forces armées italiennes et les garde-côtes ont déployé des hélicoptères et des bateaux pneumatiques pour secourir les habitants coincés par les eaux.

Le maire de Ravenne, Michele De Pascale, a indiqué jeudi que de nouveaux habitants devaient quitter leur domicile car des digues et des berges de certains cours d'eau menaçaient de rompre.

«Un processus de tropicalisation touche l’Italie»

Les autorités locales et les experts ont fait part de leur inquiétude face à ce phénomène climatique amené à s’amplifier dans les prochaines années. «Rien ne sera plus comme avant car ce processus de tropicalisation qui monte de l'Afrique touche aussi l'Italie», a affirmé ce mercredi le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci.

Habituellement touché par la sécheresse, l’Italie a paradoxalement été touché par de violentes crues ces derniers jours. Toutefois, elles ne permettront pas de résorber le déficit hydrique lié à la raréfaction de la neige en montagne et des précipitations moyennes, selon les spécialistes.

Ces inondations ont également entraîné l'annulation du GP de Formule 1 d'Émilie-Romagne prévu ce dimanche à Imola à cause de la montée inquiétante du niveau d'un cours d’eau près du paddock.