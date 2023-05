Voici l'incroyable maison que se sont offerts Jay-Z et Beyoncé

200 millions de dollars, une bagatelle. C'est le prix de l'incroyable nouvelle maison que viennent d'acquérir Jay-Z et Beyoncé en Californie, selon le média américain spécialiste des people TMZ.

Jay-Z et Beyoncé savent se faire plaisir. Le couple vient de s'offrir une maison exceptionnelle de 2780 mètres carrés, sur les hauteurs de Malibu (Californie), pour la modique somme de 200 millions de dollars. L'information viendrait d'un agent immobilier proche du média TMZ. Grâce à cette acquisition, le couple devient propriétaire de la maison la plus chère de l'État de Californie, éclipsant le précédent record de 177 millions de dollars. C'est également la deuxième propriété la plus chère des États-Unis derrière un appartement New-Yorkais estimé à 238 millions de dollars.

| TMZ reports that Beyoncé and Jay-Z have bought the most expensive mansion ever sold in California at $200 million. pic.twitter.com/qD0pYGa5zb

— Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) May 19, 2023