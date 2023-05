Guerre en Ukraine : tout savoir sur le F-16, l'avion de combat promis à Volodymyr Zelensky

Joe Biden, actuellement à Hiroshima au Japon pour le G7, a autorisé d’autres pays à fournir des avions de combat F-16 à l’Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie. Ces avions sont de véritables armes de guerre utilisées depuis de longues années, mais ont aussi un rôle diplomatique très important.

son Histoire

Le F-16, aussi appelé Fighting Falcon, est un avion de chasse très réputé. Son origine remonte à la fin des années 1960, lorsque les américains travaillaient sur la création d’un nouvel avion de chasse léger et maniable. A peine un an après avoir exprimé ce souhait aux industriels en 1973, l’US Army a fait un premier vol avec le nouveau YF-16, tout juste sorti des usines texanes de General Dynamics.

Avec des caractéristiques impressionnantes, un peu plus de huit tonnes à vide, une vitesse maximum de 2.145 km/h, transportant des missiles, des bombes et des roquettes, l’avion a très rapidemment fait beaucoup parler de lui outre-Atlantique. Réputé pour sa fiabilité, il est le premier à embarquer une telle panoplie d'outils électroniques, de la navigation au radar en passant par les calculateurs de tir. De quoi permettre de le moderniser au fil du temps. Très polyvalent, il est capable d'effectuer un large spectre de missions, de la chasse à l'attaque au sol. Il est prévu pour servir, en tout cas aux États-Unis, jusqu'en 2030.

Le roi des ventes d'armement

Peu de temps après sa mise en service, en 1975, quatre pays de l’OTAN, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, alors prêts à renouveler leurs avions, envisageaient d'investir dans ces nouveaux avions de chasse. Ils ont hésité pendant un temps entre plusieurs modèles, dont le Mirage F-1 français, et le F-16 américain. Les quatre pays ont finalement opté pour le F-16, réalisant le «contrat du siècle», soit une commande de 350 appareils.

Aujourd’hui, le F-16 est utilisé par les armées de plus de 26 pays différents, et est l’avion de chasse le plus utilisé au monde avec près de 4.500 exemplaires fonctionnels. Toujours en service, le F-16 peut durer jusqu’à 60 ans après sa conception.

Un rôle majeur dans la guerre en Ukraine ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky demande armes et véhicules de guerre à d’autres pays, y compris aux Etats-Unis. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai, Joe Biden, présent à Hiroshima au côté du président ukrainien pour le G7, s’est dit prêt à autoriser d’autres pays à fournir à l’Ukraine les avions de combat réclamés.

Soumise à l’approbation préalable de Washington dans un souci de protection de la technologie militaire américaine, cette livraison s’accompagnera d’entraînements pour les pilotes ukrainiens. Une solution temporaire pour les Etats-Unis qui ne souhaitent pas fournir eux-mêmes les avions de chasses par souci diplomatique, ne cessant pas d’adapter sa position depuis le début de la guerre. Et si le F-16 ne peut soutenir la comparaison avec les chasseurs de cinquième génération (le F-16 est considéré comme le premier avion de quatrième génération), sa présence sur le sol ukrainien resterait une réponse solide à la maîtrise du ciel actuelle par la Russie.